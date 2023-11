Nicaragua: moglie di Ortega assume controllo della Corte suprema

MANAGUA, 05 NOV - La vicepresidente del Nicaragua, Rosario Murillo, moglie del presidente Daniel Ortega, ha assunto il pieno controllo della Corte suprema nel Paese latinoamericano: lo riportano alcuni media indipendenti riferendo di una controversa operazione di polizia, avvenuta nei giorni scorsi, durante la quale la presidente della Corte, Alba Luz Ramos, sarebbe stata rimossa dall'incarico e confinata a casa sua. Secondo Confidencial - un giornale digitale che opera in esilio in Costa Rica - anche altri vertici della magistratura sono stati rimossi dalle loro funzioni per ordine di Murillo, con l'obiettivo principale di garantire la permanenza al potere sua e del marito. Ortega è al governo dal 2007, dopo essere già stato presidente dal 1985 al 1990. Riuscì poi a ricandidarsi nel 2011, 2016 e 2021, nonostante originariamente la Costituzione lo proibisse. (ANSA).