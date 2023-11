Sisi a von der Leyen, non dimentichi la causa palestinese

IL CAIRO, 05 NOV - Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto una telefonata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo ha annunciato il portavoce ufficiale della presidenza, Ahmed Fahmy, precisando che i due hanno parlato dell'escalation militare israeliana a Gaza. Gli sforzi in corso per fornire la massima quantità di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza sono stati esaminati alla luce del deterioramento della situazione nella Striscia di Gaza. Il portavoce ufficiale di Sisi ha aggiunto che il presidente ha sottolineato che gli intensi sforzi intrapresi dall'Egitto per coordinare gli aiuti umanitari internazionali non sono un'alternativa a un cessate il fuoco immediato e ha sottolineato la responsabilità politica e morale della comunità internazionale di intraprendere azioni serie ed efficaci per proteggere i civili palestinesi e porre fine alle politiche di punizione collettiva. Sisi ha infine sottolineato in questo contesto il rifiuto categorico dell'Egitto di liquidare la questione palestinese senza una soluzione giusta, e la necessità di lavorare con calma per consentire l'apertura del percorso politico per raggiungere la soluzione dei due Stati, che rappresenta l'unica via verso una pace giusta e duratura nella regione. La presidente della Commissione Ue ha espresso apprezzamento per l'Egitto per il ruolo guida svolto nel fornire sostegno alla popolazione di Gaza in queste difficili circostanze, nonché nel facilitare l'uscita di un certo numero di cittadini stranieri dalla Striscia di Gaza. (ANSA).