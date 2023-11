Sondaggio, presidente El Salvador leader più influente Am.Latina

RIO DE JANEIRO, 05 NOV - Il polemico presidente conservatore di El Salvador, Nayib Bukele, con il 90% delle preferenze guida la classifica delle personalità più influenti dell'America Latina: lo rivela un sondaggio realizzato dalla Consulenza interdisciplinare per lo sviluppo (Cid Gallup), la principale società latinoamericana di ricerche di mercato e opinione pubblica. Al secondo posto dell'indagine - che ha raccolto le opinioni di 1.200 persone provenienti da 13 Paesi della regione - figura il presidente progressista messicano, Andrés Lopez Obrador (76%). A seguire appaiono il presidente del Costa Rica, Rodrigo Chaves (71%); il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader (70%); il presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arévalo (64%); l'ex deputata María Corina Machado, vincitrice delle primarie dell'opposizione in Venezuela (63%); e il neo presidente dell'Ecuador, David Noboa (58%). In netto calo la popolarità del presidente della Colombia, Gustavo Pietro, che ha ottenuto solo il 42% di consensi, superato dal neo sindaco di Bogotá, Carlos Fernando Galán (43%). Ultimo della lista il sindaco di Lima, Rafael López Aliaga (29%), superato dal candidato alla presidenza argentina, Javier Milei (42%). (ANSA).