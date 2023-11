Egitto: ex candidato alle presidenziali a processo

IL CAIRO, 07 NOV - L'ex candidato alle presidenziali, Ahmed al-Tantawi, dovrà comparire in tribunale il 28 novembre con l'accusa di aver falsificato i documenti elettorali. Lo riferiscono un membro della sua campagna elettorale e i difensori per i diritti umani. Tantawi, che ha ritirato la sua candidatura alla presidenza il mese scorso dopo non essere riuscito a raccogliere abbastanza consensi per candidarsi, dovrà affrontare un tribunale penale con l'accusa di "aver fatto circolare documenti relativi alle elezioni senza autorizzazione ufficiale", scrive su X il più importante difensore dei diritti umani, Hossam Bahgat. L'ex parlamentare ha abbandonato la candidatura alla presidenza il mese scorso dopo aver sostenuto per mesi che le autorità egiziane avevano vessato lui e la sua campagna. Alla fine è riuscito a raccogliere solo 14.000 consensi sui 25.000 necessari per candidarsi, ma ha sostenuto che avrebbe potuto vincere contro il presidente in carica Abdel Fattah al-Sisi con elezioni libere. Insieme a lui, dovranno comparire in aula anche il responsabile della campagna Mohamed Aboul Deyar e altri 21 attivisti che sono attualmente in carcere. (ANSA).