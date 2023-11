FdI contro genitorialità Ue, così è ok a utero in affitto

BRUXELLES, 07 NOV - "Questa mattina la commissione giuridica del Parlamento europeo ha dato luce verde, con il voto contrario di Raffaele Stancanelli, alla posizione del Parlamento sulla proposta di regolamento, redatta dalla Commissione europea, sulla genitorialità transfrontaliera che rappresenta una vera e propria truffa per scavalcare le legislazioni nazionali e legalizzare di nascosto una pratica abominevole come l'utero in affitto, nonostante lo stesso Parlamento si sia pronunciato più volte contro questa pratica". Così in una nota gli eurodeputati di Fratelli d'Italia-Ecr, Raffaele Stancanelli, vicepresidente della commissione giuridica e Vincenzo Sofo, componente della commissione libertà civili e relatore ombra nel parere relativo al regolamento sulla genitorialità transfrontaliera. "Un testo, quello adottato dal Parlamento, che come la stessa proposta di regolamento non rispetta i limiti di competenze dell'Unione come definite nei Trattati e che permetterà a uno Stati membro di riconoscere i certificati di genitorialità di Paesi come Ucraina, Stati Uniti e Canada nei quali il commercio di uteri per procreare bambini per conto terzi è un vero e proprio business. Obbligando poi tutti gli altri Paesi Ue a fare lo stesso", si spiega nella nota. "Si tratta di una palese sopruso ideologico delle sovranità nazionali su un tema sul quale la Ue dovrebbe restare fuori, vietando con la forza in tutta Europa la compravendita di corpi delle donne e di bambini", concludono i due eurodeputati. (ANSA).