Messico, 7mila migranti bloccano il Chiapas per protesta

CITTÀ DEL MESSICO, 07 NOV - Una carovana di oltre 7mila migranti centro e sudamericani ha bloccato le strade di Huixtla, nello stato meridionale di Chiapas con l'obbiettivo di ottenere dal governo messicano i documenti necessari per attraversare il territorio nazionale fino alla frontiera sud degli Stati Uniti. I migranti hanno iniziato la traversata del Messico la scorsa settimana dalla cittadina di Tapachula, a pochi chilometri dal Guatemala. La comitiva è stata bloccata dopo aver raggiunto a piedi la città di Huixtla, a 40 km di distanza. Da ormai sei giorni i membri del gruppo protestano per ottenere dalle autorità migratorie messicane il permesso di viaggiare liberamente per il Paese, senza ottenere una risposta. Al gruppo iniziale di circa 5mila persone, nel corso della settimana, se ne sono aggiunte altre 2mila, secondo la stampa locale. Alcuni migranti, per attirare l'attenzione del governo e denunciare la loro situazione si sono fatti cucire la bocca con dei punti di sutura. (ANSA).