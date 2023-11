Netanyahu, migliaia di combattenti palestinesi in morti Striscia

ROMA, 07 NOV - Il bilancio di oltre 10.000 morti nella Striscia di Gaza fornito dal ministero della Sanità di Hamas include "parecchie migliaia di combattenti palestinesi": lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista ad Abc News. "Non prenderei questi numeri al valore nominale. Penso che dobbiamo verificarli, e ci sono parecchie migliaia di combattenti palestinesi, vale a dire, i terroristi di Hamas che sono incorporati in quei numeri", ha affermato Netanyahu riferendosi al dato reso noto ieri da Hamas. (ANSA).