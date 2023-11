Oms, la metà degli ospedali a Gaza non più operativa

ROMA, 07 NOV - Quasi la metà degli ospedali a Gaza non è più operativa. L'allarme arriva dall'Oms secondo cui nella Striscia su 35 strutture presenti circa 15 non sono più in grado di funzionare. "Sono fuori servizio a causa di attacchi diretti o per la mancanza di carburante che, negli ultimi giorni, ha costretto diversi ospedali a sospendere l'attività", ha detto Ahmed Al-Mandhari, direttore dell'Oms per il Mediterraneo orientale, secondo quanto riporta la Bbc. (ANSA).