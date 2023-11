Sisi al direttore della Cia, 'subito un cessate il fuoco a Gaza'

IL CAIRO, 07 NOV - Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto oggi al Cairo William Burns, direttore della Cia, alla presenza del maggiore generale Abbas Kamel, capo dell'intelligence generale. Il portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica egiziana, il consigliere Ahmed Fahmy, ha precisato che l'incontro ha confermato la forza del partenariato strategico tra Egitto e Stati Uniti e il suo ruolo centrale nel mantenimento della sicurezza e della stabilità in Medio Oriente, affermando la reciproca preoccupazione per rafforzare e potenziare la cooperazione instaurata tra i due Paesi in vari ambiti, in particolare a livello di sicurezza e intelligence, con l'obiettivo di sostenere gli sforzi volti a ripristinare la stabilità nella regione e ad affrontare le molteplici sfide al riguardo. Il portavoce ufficiale ha spiegato che l'incontro è stato caratterizzato dalla discussione di una serie di questioni internazionali e regionali di interesse comune, in particolare l'escalation militare israeliana nella Striscia di Gaza, dove il presidente ha sottolineato la posizione egiziana a questo riguardo, in particolare la necessità di un cessate il fuoco immediato per proteggere i civili, facilitare l'accesso agli aiuti umanitari e impedirne il flusso, mentre il direttore dell'intelligence americana ha confermato la sua volontà di continuare un intenso coordinamento con la parte egiziana per risolvere l'attuale crisi. (ANSA).