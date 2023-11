'Trump è più ricco, la sua fortuna è cresciuta di 500 milioni'

NEW YORK, 07 NOV - Donald Trump si sta arricchendo. Da quando ha lasciato la Casa Bianca la sua fortuna è cresciuta di 500 milioni di dollari a 3,1 miliardi rispetto ai 2,1 miliardi del 2021. A fare i conti è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale l'impero di Trump si è rivelato resiliente. Il suo trasferimento in Florida è coinciso con il boom economico e immobiliare dello stato che ha fatto salire il valore delle sue proprietà, Mar-a-Lago e il Doral di Miami. I ricavi ai suoi resort di golf sono saliti del 50% dal 2019 e, dopo aver venduto l'albergo a Washington e aver pagato i debiti, Trump siede ora su più contanti che in qualsiasi altro momento degli ultimi dieci anni. (ANSA).