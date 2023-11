Ue approva nuove norme su trasparenza pubblicità elettorale

BRUXELLES, 07 NOV - Le istituzioni Ue hanno raggiunto l'accordo sulle nuove regole per rendere le campagne elettorali più trasparenti e resistenti alle interferenze a sette mesi dalle Europee. In base alle norme, la pubblicità politica, in particolare online, dovrà essere chiaramente etichettata rendendo più facile per cittadini, autorità e giornalisti ottenere informazioni su chi finanzia gli spot. Per impedire agli sponsor extra-Ue di interferire, è stato introdotto un divieto per gli enti di Paesi terzi di sponsorizzare pubblicità politica in Ue nei 3 mesi precedenti a un'elezione o a un referendum. Sarà vietato anche utilizzare i dati dei minori. (ANSA).