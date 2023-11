Blanchett al Pe,esternalizzare migranti disumano e dannoso

BRUXELLES, 08 NOV - Le pratiche di esternalizzazione della gestione della migrazione sono "politiche inefficaci e disumane" che hanno "sprecato miliardi di dollari dei contribuenti" e sono ormai "un approccio screditato e in gran parte abbandonato". Lo ha sottolineato l'attrice australiana e ambasciatrice di buona volontà per l'Unhcr, Cate Blanchett parlando all'Eurocamera. "Mi chiedo se coloro che ora mettono in dubbio la Convenzione sul diritto d'asilo abbiano mai incontrato un rifugiato o sono stati costretti ad affrontare il costo umano di politiche dannose come l'esternalizzazione", ha accusato l'attrice parlando all'Assemblea. (ANSA).