Varhelyi, 'intesa Albania-Italia è modello interessante'

BRUXELLES, 08 NOV - "Stiamo analizzando" l'intesa tra Italia e Albania sulla gestione dei flussi migratori, "è un modello interessante". Lo ha detto il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, in audizione alla Commissione esteri dell'Eurocamera rispondendo all'eurodeputata della Lega, Anna Bonfrisco. "C'è già una buona cooperazione per la sicurezza tra Albania e Italia, ad esempio i grossi sforzi fatti dalla Guardia di finanza nel 2020 e 2021 che hanno cambiato la realtà sul campo. Quindi credo che qualsiasi tipo di cooperazione tra Italia e Albania sulla sicurezza per l'Europa vada apprezzato e siamo pronti a contribuire". (ANSA).