Al via a Parigi la conferenza per gli aiuti umanitari a Gaza

PARIGI, 09 NOV - La "conferenza umanitaria" su Gaza convocata a Parigi da Emmanuel Macron punta a sbloccare gli aiuti umanitari verso la Striscia, la cui consegna è diventata quasi impossibile a causa dei bombardamenti di Israele in risposta all'attacco di Hamas il 7 ottobre. La conferenza si è aperta questa mattina al Palazzo dell'Eliseo, storica sede della presidenza francese nel cuore di Parigi. Israele non partecipa ma Macron ha parlato martedì scorso con il premier Benjamin Netanyahu e ci riparlerà al termine della riunione, secondo fonti della presidenza francese. Il leader di Parigi ha anche avuto negli ultimi giorni colloqui telefonici con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi e l'emiro del Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani ma a Parigi i Paesi arabi non sono rappresentanti al più alto livello. L'Autorità palestinese ha inviato il suo premier e l'Egitto, che controlla il valico di Rafah, è rappresentato da una delegazione ministeriale. Per l'Italia, partecipa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, in occasione della conferenza Tajani illustrerà ai partecipanti l'importanza che la presidenza italiana del G7 nel 2024 intende attribuire alla situazione in Medio Oriente, con l'obiettivo di giungere a una soluzione credibile e duratura alla crisi, che parta dal sostegno dei partner all'Autorità Nazionale Palestinese e alla ripresa di un processo politico basato sul principio dei due popoli due Stati. Intanto, tredici Ong invocano un "cessate il fuoco immediato" nonché "garantire l'accesso degli aiuti a Gaza e il rispetto del diritto internazionale umanitario". L'Onu ritiene che i bisogni per la popolazione civile nella Striscia e e in Cisgiordania ammontino a 1,2 miliardi di dollari fino al 2023. La conferenza di Parigi punta, tra l'altro, a coordinare gli aiuti al livello internazionale e a "mobilitare tutti i partner e contributori per rispondere a questi bisogni". Secondo il ministero degli Esteri francese, sono previste discussioni sull'aiuto alimentare, equipaggiamenti medici ed energia. (ANSA).