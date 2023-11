Cina e Usa aumentano da 48 a 70 voli i settimanali diretti

PECHINO, 09 NOV - Cina e Usa aumentano i voli passeggeri diretti da 48 a 70 a settimana, ultimo segnale promettente in vista del summit di San Francisco tra i presidenti Xi e Biden. Secondo il network statale Cctv, ciascuna parte può da oggi contare su 35 collegamenti fino alla primavera del 2024. In base all'Amministrazione dell'aviazione civile cinese, tra i vettori nazionali coinvolti figurano Air China, China Eastern, China Southern, Hainan Airlines e Sichuan Airlines. La mossa "favorirà la ripresa costante dei voli tra Cina e Usa in base alla domanda del mercato e darà più opportunità a livello individuale e agli scambi economici e commerciali". (ANSA).