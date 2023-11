NEW YORK, 09 NOV - Frank Borman, l'astronauta della Nasa alla guida della missione Apollo 8 del 1968, la prima a raggiungere la Luna, è morto all'età di 95 anni. "Oggi ricordiamo uno dei migliori. Il suo amore per l'aviazione e l'esplorazione è stato superato solo dal suo amore per la moglie", ha detto la Nasa annunciando la sua scomparsa. (ANSA).