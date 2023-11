Il capo degli ebrei tedeschi, 'non riconosco la Germania'

BERLINO, 09 NOV - Il presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania, Josef Schuster, nel suo discorso alla cerimonia di commemorazione della cosiddetta 'Notte dei cristalli' a Berlino, ha detto che "nelle ultime settimane a volte non riconosco questo Paese" perché, fra l'altro, "è stato permesso di propagandare pubblicamente l'annientamento non solo di Israele ma lo sterminio di tutti gli ebrei. È stato permesso a migliaia di persone provenienti da contesti di immigrazione araba di scendere in piazza, aizzati da fanatici radicali, invocando tutto questo", ha aggiunto. (ANSA).