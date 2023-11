La promessa di Rio, 'da noi il G20 sarà sicuro e sostenibile'

RIO DE JANEIRO, 09 NOV - Tra febbraio e novembre, Rio de Janeiro ospiterà una ventina di riunioni del G20, una ogni quindici giorni. Una grande sfida per la città, che si prepara ad essere la vetrina più importante della presidenza brasiliana del forum multilaterale, al via da dicembre. Una metropoli, che seppur segnata da problemi di sicurezza, ha saputo costruire un successo sui grandi eventi ospitati nel tempo, dal viaggio apostolico di Papa Francesco nel 2013 alla Coppa del mondo del 2014, alle Olimpiadi del 2016, fino alle numerose fiere internazionali e festival che si svolgono qui ogni anno. "Rio de Janeiro è uno stato unico, ricco di bellezza e caratteristiche proprie, e nel bene e nel male qualsiasi cosa accada qui ha risonanza planetaria. Siamo in lotta contro la criminalità organizzata, ma abbiamo pianificato con attenzione la sicurezza e siamo pronti ad ospitare incontri delle dimensioni del G20, rafforzando la vocazione di Rio ad essere l'ospite del Brasile", spiega all'ANSA il governatore Claudio Castro, con la promessa di un G20 all'insegna della sostenibilità. (ANSA).