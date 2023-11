Luis Miguel offre 570mila dollari per ricostruire Acapulco

CITTÀ DEL MESSICO, 09 NOV - Il cantante messicano Luis Miguel ha donato 570mila dollari per la ricostruzione di Acapulco, rasa al suolo dal passaggio dell'uragano di categoria 5 'Otis'. La donazione è stata confermata da Marcos Ramirez, il direttore generale dell'istituto bancario Banorte, che si è impegnato a raddoppiare la cifra messa a disposizione dal cantante. Luis Miguel era stato criticato nei giorni scorsi per non aver annunciato donazioni o concerti a favore delle vittime dell'uragano che il 25 ottobre ha colpito lo stato di Guerrero, sul Pacifico messicano. (ANSA).