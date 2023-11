Raggiunto accordo tra Psoe e Junts per la fiducia a Sanchez

MADRID, 09 NOV - Il Partito Socialista spagnolo ha raggiunto l'accordo con la formazione secessionista catalanista Junts per Catalunya per ottenerne il decisivo appoggio esterno a un nuovo governo di Pedro Sanchez. A questo punto manca solo l'intesa con i nazionalisti baschi del Pnv. Una delle principali condizioni dell'intesa è l'impegno a promuovere la legge sull'amnistia a favore degli indipendentisti catalani con cause giudiziarie aperte. A questo punto il leader socialista potrebbe ottenere la fiducia del Parlamento già la settimana prossima. (ANSA).