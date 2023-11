Spagna: attentato a ex leader del Pp catalano,è gravissimo

MADRID, 09 NOV - L'ex presidente del Partito Popolare della Catalogna, Alejo Vidal Cuadra, di 78 anni, è in condizioni gravissime dopo essere stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in pieno centro di Madrid. L'ex deputato popolare stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato da una distanza di circa due metri. (ANSA).