Abu Mazen, 'pronti ad assumerci la responsabilità di Gaza'

TEL AVIV, 10 NOV - "Gaza è parte integrante dello Stato di Palestina e ci assumeremo tutte le nostre responsabilità nel quadro di una soluzione politica globale per la Cisgiordania, per la Striscia, per Gerusalemme est". Lo ha ribadito il presidente palestinese Abu Mazen alla vigilia dell'anniversario della morte di Arafat, deceduto l'11 novembre del 2004 in Francia. "Riteniamo le autorità di occupazione israeliane pienamente responsabili di ciò che sta accadendo. Affermiamo - ha aggiunto - che soluzioni militari e di sicurezza non porteranno la pace a nessuno. Non accetteremo la rioccupazione di Gaza o il troncamento di parte del suo territorio". (ANSA).