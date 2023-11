Elezioni in Argentina, consigliere di Trump collabora con Milei

BUENOS AIRES, 10 NOV - Roger Stone, il più controverso tra i consiglieri e lobbisti dell'ex presidente Usa, Donald Trump, ha espresso il suo aperto sostegno al candidato ultraliberista alle presidenziali dell'Argentina, Javier Milei, e collabora con la sua campagna elettorale. Si tratta del promotore di alcune delle campagne più violente e polemiche dell'ex tycoon che gli sono valse anche un passaggio in carcere nel quadro del Russiagate e un documentario non proprio benevolo su Netflix (Get me Roger Stone). In un articolo sul suo blog, Stone afferma che "l'esempio di Milei dovrebbe essere seguito anche dai conservatori statunitensi" e afferma che "si tratta del leader più somigliante a Trump oggi in ascesa sullo scenario mondiale". "Milei è sul punto di trasformarsi nel libertario più di successo della storia politica, la sua grandiloquenza e la sua volontà feroce fanno di lui un leader notevole", ha aggiunto. L'apparizione di Stone nell'orbita di Milei segue quella dell'ex anchorman di Fox News, Tucker Carlson, di recente indicato come possibile candidato a vice di Trump alle prossime presidenziali Usa. (ANSA).