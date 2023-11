Ong Israele, 'due neonati prematuri morti all'ospedale al Shifa'

ROMA, 11 NOV - Due neonati prematuri sono morti all'ospedale al-Shifa di Gaza City sotto assedio e senza elettricità. I due neonati prematuri sono morti a causa delle interruzioni di corrente, ha riferito l'ong israeliana Physicians for Human Rights Israel citando i medici presenti nella struttura, mentre infuriano i combattimenti intorno al complesso di al-Shifa. "A causa della mancanza di elettricità, possiamo riferire che l'unità di terapia intensiva neonatale ha smesso di funzionare. Due neonati prematuri sono morti e c'è un rischio reale per la vita di altri 37 neonati prematuri", ha dichiarato il gruppo di medici israeliani in un comunicato. (ANSA).