'The Rock', mi hanno contattato per candidarmi alla presidenza

WASHINGTON, 10 NOV - L'attore Dwayne "The Rock" Johnson ha rivelato che diversi partiti lo hanno contattato per chiedergli se volesse candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, dopo che un sondaggio aveva rivelato che il 46% degli americani avrebbe sostenuto la sua campagna. Primo ospite nel nuovo podcast del comico Trevor Noah 'What Now?', l'attore ed ex wrestler ha raccontato di "essere rimasto davvero commosso e onorato" dal sondaggio. "Alla fine del 2022, ho ricevuto la visita di funzionari di diversi partiti che mi chiedevano se volevo candidarmi", ha detto ancora l'attore. "È stato tutto molto surreale perché non è mai stato il mio obiettivo fare politica", ha aggiunto l'attore. Tuttavia, Johnson, che si è descritto come un "centrista" e "politicamente indipendente", nel 2020 ha dato il suo sostegno a Joe Biden. Nonostante oggi dica di non essere interessato, nel 2016 'The Rock' aveva confessato a GQ "che il pensiero di essere governatore o presidente èallettante". Un anno dopo disse a Variety che stava prendendo in considerazione "seriamente" la campagna presidenziale del 2024. (ANSA).