Zelensky, 'restituiremo al popolo città e villaggi occupati'

ROMA, 11 NOV - L'Ucraina restituirà alla popolazione le sue città e villaggi temporaneamente occupati dalle forze russe: lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in occasione del primo anniversario della liberazione di Kherson dall'occupazione russa. L'Ucraina non dimentica le città e i villaggi attualmente occupati dai russi, ha sottolineato Zelensky. "L'intero sud dell'Ucraina ha imparato l'anno scorso che la Russia non arriva mai 'per sempre', non importa quante volte lo ripetano. Perché l'Ucraina ritorna sempre - sempre!: Quando conosciamo il nostro obiettivo. Quando è un obiettivo condiviso. Quando siamo uniti. E quando uniamo gli altri attorno all'obiettivo ucraino", ha concluso. (ANSA).