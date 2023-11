Casa Bianca boccia la proposta repubblicana contro lo shutdown

WASHINGTON, 11 NOV - La Casa Bianca ha bocciato la proposta dello speaker della Camera Usa Mike Johnson. "E' solo una ricetta per altro caos e ulteriori chiusure, punto e basta", ha affermato la portavoce dell'amministrazione americana, Karine Jean-Pierre in una nota. "A pochi giorni dalla chiusura causata dai repubblicani - e dopo aver bloccato il Congresso per tre settimane - i repubblicani alla Camera stanno perdendo tempo prezioso con una proposta poco seria che è stata stroncata da membri di entrambi i partiti", si legge nel comunicato. "Uno shutdown repubblicano estremo metterebbe a rischio la sicurezza nazionale e le priorità interne. I repubblicani alla Camera devono smettere di perdere tempo con le proprie divisioni politiche, fare il loro lavoro e impegnarsi in modo bipartisan per evitare lo stallo". (ANSA).