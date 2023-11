Gb, figlio Prigozhin a capo di ex mercenari in Guardia Nazionale

ROMA, 12 NOV - Il figlio del defunto patron della Wagner, Pavel Prigozhin, "è probabilmente" a capo di un folto gruppo di ex mercenari confluito nella struttura di comando della Guardia Nazionale russa (Rosgvardiya): lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. Altri gruppi di combattenti della Wagner si sono "molto probabilmente" uniti ad un'altra Pmc (compagnia militare privata russa, ndr), la Redut, che secondo un'indagine di Radio Free Europe ora conta 7.000 effettivi, prosegue il rapporto pubblicato su X. Il primo novembre scorso il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha dichiarato che i medici del gruppo Wagner si erano uniti alle forze speciali cecene di Akhmat, ricordano gli esperti di Londra aggiungendo che in precedenza - il 25 ottobre - Kadyrov aveva dichiarato che 170 ex combattenti Wagner si erano già uniti ad Akhmat. "Lo Stato russo sta ora esercitando un controllo più diretto sulle attività del Gruppo Wagner e sul suo ex personale in seguito all'ammutinamento del luglio 2023 e alla successiva morte della leadership di Wagner nell'agosto 2023", conclude il rapporto. (ANSA).