Kiev, 5 milioni di sfollati interni di cui 3,6 da inizio guerra

ROMA, 12 NOV - In Ucraina ci sono 4,9 milioni di sfollati interni, di cui 3,6 milioni lo sono diventati dopo il 24 febbraio 2022, quando la Russia ha invaso il Paese. Lo ha dichiarato alla televisione ucraina la vicepremier e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Abbiamo un totale di 4,9 milioni di sfollati interni, di cui 2,6 milioni ricevono pagamenti mensili. Circa 3,6 milioni sono coloro che sono diventati sfollati interni dopo il 24 febbraio" dell'anno scorso, ha riferito Vereshchuk. Stando a quanto riportato dalla vicepremier quasi la metà degli sfollati interni non riceve i sussidi statali perché non ne ha fatto richiesta. Secondo il ministero delle Politiche sociali, 158mila ucraini hanno perso il diritto ai pagamenti da parte dello Stato, "la maggior parte di queste persone sono cittadini che sono andati all'estero, vivono lì in modo permanente e ricevono pagamenti dai Paesi in cui vivono", ha spiegato Vereshchuk. (ANSA).