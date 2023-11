Turismo, interconnettività fattore chiave per Delta del Mekong

HANOI, 12 NOV - Il Vietnam ha lanciato un programma di connettività turistica forte tra Ho Chi Minh City e il Delta del Mekong. Ottanta tour collegano la più grande città vietnamita con una serie di località come Tien Giang, Vinh Long e Can Tho, affascinanti per i paesaggi rustici e il sistema di canali che zigzagano attraverso frutteti tropicali. Secondo le statistiche riferite da Vietnam Plus, le oltre cento agenzie di viaggio coinvolte hanno accolto, da gennaio a settembre di quest'anno, quasi due milioni di visitatori. E' allo studio la definizione di marchi locali tipici e di prodotti turistici differenziati anche tematici, come la promozione di aree naturalistiche o del turismo spirituale. (ANSA).