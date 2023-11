Cameron, ho avuto dissidi con Sunak ma è un leader capace

LONDRA, 13 NOV - "Sono stato in disaccordo con Rishi Sunak su alcune decisioni individuali" in passato, ma "so che è un leader forte e capace". Così David Cameron, in un post su X, diffuso dopo la nomina a sorpresa a nuovo ministro degli Esteri che segna il suo ritorno a sorpresa in un governo Tory britannico dopo oltre 7 anni dall'annunciato "ritiro" ufficiale dalla scena politica. Cameron, promotore del referendum sulla Brexit del 2016 e poi sostenitore sconfitto della campagna pro Remain, a differenza del brexiteer Sunak, ha aggiunto di aver accettato per spirito di "servizio verso il Paese" in un momento di drammatiche "sfide" globali. (ANSA).