Il Secret Service per la nipote di Biden spara a 3 persone

NEW YORK, 13 NOV - Gli agenti del Secret Service incaricati di proteggere la nipote di Joe Biden hanno aperto il fuoco contro tre persone che hanno cercato di irrompere in una vettura del Secret Service che non aveva segnali di riconoscimento. Lo riporta Politico, sottolineando che i tre sono scappati a bordo di un'auto rossa. L'incidente è avvenuto domenica sera quando gli agenti avevano accompagnato Naomi Biden nell'area di Georgetown a Washinton. (ANSA).