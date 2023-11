Israele annuncia pausa umanitaria a Rafah

TEL AVIV, 13 NOV - Israele ha annunciato una pausa umanitaria di quattro ore nell'agglomerato urbano di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. La 'sospensione tattica' delle attivita' militari in quell'area e' in vigore nelle ore 10-14 locali. A quanto risulta e' la prima volta che Israele osserva una pausa umanitaria nel settore a sud del Wadi Gaza. Intanto, secondo la radio pubblica israeliana Kan, il valico di Rafah di transito verso l'Egitto e' stato aperto per consentire l'uscita di circa 500 persone in possesso di una doppia nazionalita'. Oggi e' previsto l'ingresso di 85 camion di aiuti umanitari. (ANSA).