Trovato morto in Messico il magistrato noto per battaglie Lgbt

CITTÀ DEL MESSICO, 13 NOV - È stato trovato morto nella sua casa di Aguascalientes il magistrato messicano Jesus Ociel Baena Saucedo, la prima persona non binaria a ricoprire il ruolo di giudice elettorale in tutta l'America Latina. Insieme a Ociel è anche stato trovato il corpo di un'altra persona, con ogni probabilità si tratterebbe del suo compagno. "Saranno condotte delle indagini, al momento non sappiamo se si tratta di un omicidio o di un incidente. Prima di dare qualsiasi informazione dobbiamo verificare cosa sia successo", ha dichiarato durante una conferenza stampa la ministra della Sicurezza pubblica Rosa Icela Rodriguez. Ociel Baena era conosciuto in America Latina per le sue battaglie a favore dei diritti Lgbtq+ e per essere stato il primo magistrato elettorale non binario. (ANSA).