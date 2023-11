Allarme inquinamento a Teheran, domani scuole chiuse

TEHERAN, 14 NOV - Le autorità iraniane hanno lanciato un allarme rosso a causa di altissimi livelli di inquinamento atmosferico nella capitale Teheran e anche in altre città del Paese, come Isfahan. Per questo motivo, le scuole elementari nella maggior parte dei distretti della provincia della capitale resteranno chiuse domani e gli studenti potranno seguire le lezioni on-line. Secondo quanto riporta Isna, anche un terzo del personale di tutti gli enti potrà stare a casa e lavorare on-line domani mentre è stato consigliato a tutti di restare a casa e chi vorrà uscire sarà obbligato a portare una mascherina. (ANSA).