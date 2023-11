Hrw, 'attacchi Israele a strutture mediche peggiorano crisi'

ROMA, 14 NOV - "I ripetuti attacchi, apparentemente illegali, dell'esercito israeliano contro strutture mediche, personale e trasporti stanno ulteriormente distruggendo il sistema sanitario di Gaza e dovrebbero essere indagati come crimini di guerra": lo afferma la ong Human Rights Watch (Hrw). "Le preoccupazioni per gli attacchi sproporzionati sono amplificate per gli ospedali - si legge in un comunicato -. Anche la minaccia di un attacco o di un danno minore può avere enormi implicazioni sulla vita o sulla morte dei pazienti e degli operatori sanitari". Il governo israeliano, prosegue la nota, "dovrebbe porre fine agli attacchi agli ospedali. La Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sui territori palestinesi occupati e la Corte penale internazionale dovrebbero indagare". "I ripetuti attacchi di Israele che danneggiano gli ospedali e gli operatori sanitari, già duramente colpiti da un blocco illegale, hanno devastato le infrastrutture sanitarie di Gaza", ha affermato A. Kayum Ahmed, consigliere speciale sul diritto alla salute di Hrw. "Gli attacchi agli ospedali hanno ucciso centinaia di persone e messo in grave pericolo molti pazienti perché non sono in grado di ricevere cure mediche adeguate", ha aggiunto. (ANSA).