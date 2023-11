Siria, nuovo attacco con drone contro base Usa nell'est

BEIRUT, 14 NOV - Un drone armato lanciato da milizie filo-iraniane ha preso di mira nelle ultime ore una base militare Usa nella Siria orientale a protezione del controllo statunitense del principale giacimento di petrolio nella regione al confine con l'Iraq. Lo si apprende da una rivendicazione della Resistenza islamica in Iraq, sigla che raggruppa le forze armate filo-iraniane in Iraq e Siria e che si coordina con gli Hezbollah libanesi. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria conferma l'attacco con drone contro la base militare Usa di al-Omar nella regione di Dayr az Zor. (ANSA).