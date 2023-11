Corte suprema Gb dichiara illegale il piano Ruanda

LONDRA, 15 NOV - La Corte suprema del Regno Unito ha dichiarato illegale il contestatissimo piano Ruanda voluto dal governo britannico, all'interno della sua draconiana stretta sull'immigrazione irregolare, per il trasferimento di quote di richiedenti asilo in Africa a scopo dissuasivo. Si tratta di un duro colpo d'arresto per l'esecutivo conservatore del premier Rishi Sunak e per la sua promessa di fermare gli sbarchi sulle coste inglesi. (ANSA).