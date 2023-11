Israele, vicino ospedale Shifa 'neutralizzati 4 terroristi'

TEL AVIV, 15 NOV - Prima dell'ingresso "in un'area specifica" dell'ospedale Shifa di Gaza i militari israeliani "si sono imbattuti ed hanno neutralizzato 4 terroristi" che si trovavano in una strada vicina. Lo ha riferito una fonte militare israeliana secondo cui al momento non è chiaro se fossero usciti dall'ospedale o se fossero già per strada. (ANSA).