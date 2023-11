Media, oltre 100 soldati nel blitz in ospedale al Shifa

ROMA, 15 NOV - Oltre 100 soldati hanno preso parte al blitz di questa notte dell'esercito israeliano nell'ospedale al Shifa di Gaza: lo ha riferito alla Bbc un testimone che si trovava all'interno della struttura, Khader Zaanoun, il quale ha inoltre confermato la presenza di carri armati israeliani nel campus dell'ospedale. "Ho visto sei carri armati all'interno dell'ospedale e più di un centinaio di soldati del commando, sono entrati nel pronto soccorso principale, alcuni soldati erano mascherati e urlavano in arabo 'non muoverti, non muoverti'", ha raccontato Zaanoun. (ANSA).