Onu, entro stasera senz'acqua il 70% della popolazione Gaza

GAZA, 15 NOV - Le operazioni umanitarie delle Nazioni Unite a Gaza sono "sull'orlo del collasso", esponendo i civili assediati a un'imminente carenza di acqua potabile a causa della mancanza di rifornimenti di carburante. E' l'allarme del capo dell'Unrwa Philippe Lazzarini su X: "Avere carburante solo per i camion non salverà altre vite", perché "entro la fine della giornata, circa il 70% della popolazione di Gaza non avrà accesso all'acqua potabile". (ANSA).