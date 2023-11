Ungheria, 'su adesione e fondi a Kiev serve riflessione'

BRUXELLES, 15 NOV - "Sull'Ucraina abbiamo bisogno di una riflessione che includa anche la discussione sul futuro dell'Ue" in corso in questi giorni. "Abbiamo bisogno di un periodo di riflessione e di una discussione strategica della strategia europea nei confronti dell'Ucraina. Prima che si concluda questa discussione strategica non saremo in grado di prendere alcuna decisione sull'Ucraina né riguardo all'allargamento dell'Ue né riguardo alla revisione del quadro finanziario pluriennale" che prevede 50 miliardi di aiuti per Kiev. E' quanto ha sottolineato il ministro per gli Affari Ue János Boka a prima del Consiglio Affari Generali di Bruxelles. (ANSA).