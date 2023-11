Ambasciatore Palestina Onu, a Gaza genocidio, svegliatevi

- GINEVRA, 16 NOV - L'ambasciatore della Palestina all'Onu Ibrahim Khraishi ha fatto oggi appello ai Paesi a 'svegliarsi' e a reagire per fermare 'il genocidio israeliano' sulla Striscia di Gaza. L'appello arriva in concomitanza della richiesta di un'inchiesta internazionale sui crimini di guerra avanzata dal responsabile per i diritti umani delle Nazioni Unite. "Dovreste svegliarvi in questa stanza. Questo è un massacro, un genocidio, e lo vediamo in tv. Non può continuare", ha dichiarato l'ambasciatore palestinese a una riunione degli Stati membri delle Nazioni Unite a Ginevra.