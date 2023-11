Media, anche figlio Medvedev in nuove sanzioni Ue contro Mosca

ROMA, 16 NOV - Ci sono anche il figlio dell'ex presidente Dmitry Medvedev e una cugina del presidente russo Vladimir Putin nella proposta per il 12mo pacchetto Ue di sanzioni contro la Russia presentata ieri: lo scrive il quotidiano britannico Guardian, che ha visionato il documento. Tra le 47 persone che la Commissione vuole aggiungere agli elenchi delle sanzioni esistenti c'è la cugina di Putin, Anna Tsivileva, presidente della fondazione 'difensori della patria' che sostiene i soldati russi che combattono in Ucraina, ripota il giornale. Nella lista c'è anche Ilya Medvedev, il cui nome e data di nascita corrispondono a quelli dell'unico figlio dell'ex presidente. Ilya Medvedev, precisa il Guardian, è stato preso di mira per aver presumibilmente orchestrato una campagna di disinformazione e propaganda in Ucraina. (ANSA).