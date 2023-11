Spagna: aggrediti alcuni deputati del Psoe fuori dal Congresso

MADRID, 16 NOV - Tre deputati socialisti sono stati aggrediti stamattina, vicino a un bar vicino al Congresso, prima della seduta, dopo che avevano fatto colazione. Alcuni contestatori li ha insultati, minacciati, quindi hanno lanciato loro contro delle tazze e delle uova. Un uovo ha colpito in testa uno dei deputati del Psoe. La zona in cui si sono verificati questi piccoli incidenti si trova fuori dal perimetro di sicurezza controllato dalla polizia, che circonda il parlamento. A parte questo episodio isolato sinora non ci sono stati problemi per la sicurezza. (ANSA).