Xi, la Cina non intende entrare in guerra con nessuno

PECHINO, 16 NOV - La Cina si impegna "sullo sviluppo pacifico per costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. La pace, l'amicizia e l'armonia sono valori radicati nella civiltà cinese e ciò a cui il popolo cinese si oppone è la guerra, ciò che vuole è la stabilità e ciò che spera è una pace mondiale duratura". Così il presidente Xi Jinping alla cena di gala con la comunità business Usa-Cina. Pechino, ha detto, "non intende entrare in guerra con nessuno, non combatterà né una guerra fredda né una guerra calda. Il grande ringiovanimento della nazione cinese non può essere raggiunto senza un ambiente internazionale pacifico e stabile". (ANSA).