Apre al pubblico la prossima settimana a NY l'isola cimitero

NEW YORK, 17 NOV - L'isola di Hart Island, il luogo delle sepolture ignote di New York e il più grande cimitero pubblico del paese, diventa un parco e apre ai visitatori la prossima settimana. L'isola cimitero al largo del Bronx è stata inaccessibile sin dall'Ottocento, ma ora è stata ufficialmente promossa a "spazio pubblico" e sarà aperta due volte al mese per visite guidate gratuite organizzate dal dipartimento dei Parchi. Più di un milione di persone sono state seppellite nell'isola dal 1869, e ancora oggi l'amministrazione comunale continua a seppellirvi oltre un migliaio di persone all'anno. Durante la pandemia di Covid, in particolare, questo lembo di terra era diventato tristemente noto per le immagini drammatiche delle bare ammassate una accanto all'altra. Per chi vuole visitare Hart Island è richiesta una registrazione tramite un modulo online, i partecipanti verranno selezionati tramite lotteria. I tour si svolgeranno a piedi e dureranno circa 2 ore e mezza, con trasporto in traghetto da e per l'isola. (ANSA).