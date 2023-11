Cremlino, 'il prossimo presidente russo? Sia proprio come Putin'

MOSCA, 17 NOV - Il prossimo presidente russo "dovrebbe essere proprio come" Putin: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, in un'intervista al canale degli studenti dell'università di relazioni internazionali di Mosca 'Mgimo360' ripresa dalla Tass. "Lo stesso, o diverso ma sempre lo stesso", ha poi aggiunto Peskov secondo Interfax. Il portavoce si è inoltre augurato che il presidente russo si candidi alle presidenziali in programma il prossimo marzo. "Putin non ha ancora annunciato la sua intenzione di ricandidarsi, ma voglio sinceramente sperare che lo farà e non ho dubbi che vincerà le elezioni e continuerà a essere il nostro presidente", ha affermato ancora Peskov. Putin ha 71 anni ed è al potere dal 31 dicembre 1999 come presidente o come premier. Nel 2020 ha promosso una riforma costituzionale che di fatto gli consente di aggirare il limite di due mandati presidenziali consecutivi dandogli la possibilità di candidarsi alle elezioni del 2024 e, in teoria, anche a quelle del 2030. La maggior parte degli analisti si aspetta che Putin si ricandiderà. Il Cremlino sta inasprendo sempre più la repressione del dissenso, quasi tutti i principali dissidenti sono in carcere o sono stati costretti a lasciare il Paese e attualmente non si prevedono reali oppositori tra i candidati alle prossime presidenziali russe. (ANSA).