Il Cristo Redentore di Rio rende omaggio a Taylor Swift

RIO DE JANEIRO, 17 NOV - Un fascio di luci in omaggio a Taylor Swift è stato proiettato la notte scorsa sul Cristo Redentore di Rio de Janeiro, dove stasera la cantante americana terrà un suo concerto, reduce dal successo delle sue esibizioni in Argentina. "Benvenuta in Brasile", si leggeva in un messaggio, mentre il monumento veniva "vestito" con una maglietta simile a quelle usate dai fan dell'artista. La grafica è stata realizzata da Gabriel Dadam, un membro del fan club di Swift nel Paese sudamericano. In cambio dell'omaggio, il rettore del Santuario del Cristo, padre Omar, ha chiesto ai fan di donare 20mila confezioni di panettoni e acqua alla "popolazione in situazioni vulnerabili". La proposta - ha spiegato il religioso - mira a "sensibilizzare" i giovani anche in vista della Giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco e in programma il 19 novembre. (ANSA).