Kiev, i russi violano requisiti operativi centrale Zaporizhzhia

ROMA, 17 NOV - I russi continuano a violare i requisiti tecnici per il funzionamento delle attrezzature nella centrale nucleare di Zaporizhzhia Znpp, ndr), soprattutto nei reattori numero 2, 4 e 6: lo ha reso noto l'agenzia statale ucraina che gestisce il settore del nucleare, Energoatom, come riporta Ukrinform. "Nella Znpp temporaneamente occupata, gli invasori russi continuano a violare i requisiti tecnici per il funzionamento delle attrezzature - si legge in un comunicato -. Ciò vale principalmente per le unità di potenza 2, 4 e 6 dello Znpp, ma gli occupanti non rispettano una serie di requisiti tecnologici progettati per garantire il funzionamento sicuro e corretto delle apparecchiature anche su altri reattori" si legge nella dichiarazione. L'agenzia sottolinea ad esempio che i russi utilizzano petrolio di fabbricazione russa per la centrale elettrica diesel di riserva, che produce schiuma quando viene riscaldato e ciò porta ad una diminuzione della pressione del sistema e allo spegnimento automatico dei generatori diesel. Questa, insieme ai tentativi di trasferire le unità di potenza da uno stato 'freddo' sicuro a uno stato 'caldo - aggiunge - "è un grave violazione dei requisiti imposti dalla legislazione nucleare ucraina e aumenta la probabilità di un incidente radioattivo". (ANSA).